Un spécimen rare de serpent a été signalé dans la forêt de "Djebel Kahr", au niveau du site la montagne des lions à l'Est d’Oran, a-t-on appris samedi auprès de l'Association d’ornithologie, de protection de l'environnement et des animaux "Chafie Allah".

Il s’agit d’un reptile connu sous le nom de "vipère d’Arzew", découvert lors d’une large opération de nettoyage dans la forêt de " Djebel Kahr", organisée vendredi par plusieurs intervenants, a précisé à l’APS le président de l’association, Mâamar Chafie Allah.

Le serpent est venimeux et présente un réel danger pour l’homme.

D’une longueur ne dépassant pas les 25 cm, il se distingue par sa couleur noire parsemée d’anneaux circulaires.

Le reptile se réfugie sous les pierres et dans les maquis touffus et infeste particulièrement la zone du Cap Carbone (Arzew), précise la même source.

Sa présence loin de son site habituel n’est pas connue, explique Chafie Allah.

A noter que la campagne de nettoiement a été menée en coordination avec la subdivision des forêts d'Arzew et en présence de la protection civile, de plusieurs associations et de certai ns visiteurs de la forêt.

La campagne de nettoiement a permis de collecter une grande quantité de déchets plastiques, dont plus de 200.000 et de gravats provenant des travaux de construction.

Les participants à cette action ont également sensibilisé les visiteurs sur l'importance de préserver cette forêt de 4.600 hectares abritant diverses espèces d’arbres, de plantes médicinales et aromatiques, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux.

L’opération de nettoiement des espaces forestiers et de sensibilisation des citoyens à préserver ce patrimoine se poursuivra, a-t-on assuré, tout en rappelant que les forêts "Madagh" et "M’sila" dans la daïra de Boutlélis (Ouest d’Oran) ont été déjà touchées par ce genre d’action.