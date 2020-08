La plage Aouinet de la daïra d’El Kala, dans la wilaya d’El Tarf, a été ouverte samedi à la baignade portant à dix(10) le nombre de plages que propose la wilaya aux nombreux estivants qui affluent de toutes les villes du pays.

Des familles en provenance de différentes wilayas du pays, à l’image de celle venue de Ouargla, rencontrée au centre-ville ville d’El Kala ont déclaré être contentes et soulagées de l’ouverture de cette plage qui va assurer un peu plus de distanciation physique aux baigneurs qui n’arrivent plus à trouver une place "sécurisée" au niveau des neuf plages, initialement ouvertes.

Le nombre des estivants se "bousculant" au niveau des 10 sur les 15 plages habituellement ouvertes à la baignade, est impressionnant durant particulièrement les week-ends en raison de l’approche de la fin du mois d’août, ce qui est synonyme de fin de vacances pour de nombreuses familles, notamment celles qui sont concernées par les prochains examens du baccalauréat et du BEM.

Aussi, l’ouverture de la plage Aouinet, réputée pour ses trois ilots, et située avant la plage Messida, a été perçue comme "une bouffée d’oxygène" par ceux qui s’impatientaient de son ouverture.

"C’est une plage merveilleuse qui répond aux critères requis pour une baignade tranquille et dans le respect des gestes barrières," a confié Aicha qui n’a pas caché sa joie de pouvoir profiter de cette aubaine.

Des souvenirs d’enfance et des étés "des plus savoureux" ont été remémorés par cette dame qui accompagnait ses petits-fils, venus d’une wilaya voisine, à la découverte des sites ensorcelants de la ville natale de leur grand-mère.

D’autres estivants ont émis le souhait de voir le reste des plages ouvertes à la baignade pour assurer "davantage de confort aux visiteurs," craignant la contamination au Covid-19, au moindre relâchement.

Des appels au strict respect des mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19 ont été, à cette occasion, réitérés par les différents services concernés par les actions de sensibilisation (police, gendarmes, protection civile, mouvement associatif).

Les aoûtiens ont été également invités à respecter l’environnement, en veillant à l’hygiène des plages et des sites visités et ce, à travers des campagnes de sensibilisation pour instaurer une culture d’hygiène environnementale profitable à tous.

Les estivants sont nombreux en ce fin de week-end et la ruée sur les plages d’ El Tarf est à son comble, à la grande joi e des habitants qui semblent apprécier, eux aussi, cette ambiance estivale, longtemps attendue en raison du confinement sanitaire qui a retardé, cette année, l’ouverture de la saison estivale.