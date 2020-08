Le directeur sportif de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) Anthar Yahia, a dévoilé une liste de 8 joueurs libérés, en attendant de discuter avec Hicham Belkaroui, soulignant qu'il ne s'agissait nullement d'un "renvoi".

"J'ai terminé les entretiens avec les joueurs en question, ou avec leurs agents, il s'agit de Ardji, Yaiche, Mansouri (gardien de but, ndlr), Redjhimi, Tiboutine, Chérifi, Kheiraoui, et Oukkal.

Il reste le cas du défenseur Belkaroui, qui se trouve actuellement en Tunisie.

Dès qu'il rentre à Alger, nous allons discuter avec lui pour une éventuelle résiliation du contrat", a indiqué Anthar Yahia dans un entretien vidéo, diffusé jeudi soir sur la page officielle Facebook du club. Antar Yahia (38 ans), a pu rallier Alger le dimanche 9 août à bord d'un vol de rapatriement d'Algériens bloqués en France, quelques mois après sa désignation à ce poste par le P-dg du Groupe Serport et président du Conseil d’administration de la SSPA Achour Djelloul.

Il a entamé ses fonctions après une semaine de confinement, en s'attaquant au dossier des libérés mais également au re crutement.

"Les joueurs en question sont toujours liés par un contrat avec le club.

Il ne s'agit nullement d'un renvoi, mais nous allons trouver une solution, soit l'option d'un prêt, une résiliation du contrat à l'amiable, ou bien un départ avec un pourcentage sur une éventuelle revente pour le club", a-t-il ajouté.

Convoité par le MC Alger et le MC Oran, le portier Mohamed Lamine Zemmamouche, en fin de contrat, pourrait bien prolonger son aventure avec les "Rouge et Noir", comme souhaité par Anthar Yahia.

"Je suis en discussion avec notre gardien de but emblématique Zemmamouche, pour une éventuelle prolongation du contrat.

Nous comptons sur lui.

Il y'aura d'autres jeunes éléments, à l'image de Khemaïssia, Boumechra, ou Benhamouda, ou encore Chita, qu'on va construire avec eux avec des prolongations qui sont dans les tuyaux. Il ne faut pas laisser partir nos enfants".

Le PAC rejette l'offre de l'USMA pour Benkhalifa

Appelé à évoquer le cas du milieu de terrain offensif Tahar Benkhelifa, que l'USMA souhaite prolonger le prêt pour une deuxième saison de suite, l'ancien capitaine de l'équipe nationale a révélé avoir essuyé un refus de la part du Paradou AC. "Nous avons fait plusieurs propositions au PAC, en atteignant même le maximum de ce qu'on peut proposer, ça reste p our moi une offre très honorable. Malheureusement la proposition a été rejetée.

Benkhelifa est un très bon joueur, nous espérons qu'il fasse partie de l'équipe pour la saison prochaine.

Nous sommes dans l'attente d'un signe de nos homologues du Paradou".

Pour ce qui est de l'attaquant du CS Constantine Ismaïl Belkacemi, convoité par l'USMA, Anthar Yahia a indiqué avoir discuté avec le joueur, dans l'objectif de le convaincre de rejoindre la formation de Soustara, mais rien n'est encore conclu.

"Belkacemi est un joueur qui a de bonnes statistiques, j'ai discuté avec lui au téléphone.

On verra ce qui nous réserve l'avenir, mais nous n'allons jamais faire de la surenchère concernant le salaire, ce n'est pas notre stratégie".

Pour rappel, le club algérois assuré jusque-là trois nouvelles recrues estivales : les défenseurs latéraux Fateh Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif), ainsi que l'attaquant franco-algérien Oussama Abdeldjelil.