Le milieu de terrain de l'Olympique lyonnais Houssem Aouar a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait pour le match de Ligue 1 contre Dijon ce vendredi, mettant en suspens son intégration de l'équipe de France initialement prévue lundi.

C'est un coup dur pour la star de l'été de l'OL, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions à Lisbonne.

Aouar, 22 ans, devait parachever son beau mois d'août avec une première apparition chez les Bleus. Il va sans doute manquer à l'appel du sélectionneur Didier Deschamps, qui l'a convoqué jeudi pour deux matches de Ligue des nations début septembre.

Aouar a déjà officiellement déclaré forfait pour la rencontre de la 2e journée de L1 contre Dijon, prévue à 21h00 (19h00 GMT) ce vendredi, peu avant le coup d'envoi.

"L'Olympique Lyonnais informe avoir organisé, ce jeudi 27 août, un nouveau test de l'ensemble de ses joueurs et de son staff professionnel en prévision du match contre Dijon au Groupama Stadium", a expliqué le club.

"Les résultats reçus ce (vendredi) matin par la direction médicale du club révèlent qu'Houssem Aouar est le se ul joueur de l'effectif à être déclaré positif au Covid-19.

Dès la prise de connaissance des résultats, Houssem Aouar a été isolé et mis en quatorzaine alors qu'il est totalement asymptomatique", poursuit le texte.

"L'Olympique Lyonnais précise par ailleurs que la contamination du joueur s'est produite à l'extérieur du club.

Houssem Aouar reprendra avec le groupe professionnel dans 10 à 15 jours en fonction des prochains tests de contrôle qu'il devra subir", a précisé l'OL.

Cette annonce signifie qu'Aouar ne pourra pas honorer sa première convocation avec les Bleus pour les matches en Suède et contre la Croatie (5 et 8 septembre).