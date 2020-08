Le N.1 mondial Novak Djokovic, toujours invaincu en 2020, s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York, en battant difficilement Roberto Bautista Agut 4-6, 6-4, 7-6 (7/0), vendredi.

"Djoko", qui tentera de remporter ce tournoi pour la 2e fois en sept finales, affrontera le Canadien Milos Raonic, 30e mondial, qui s'est lui défait du Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, 7-6 (7/5), 6-3.

Le Serbe qui convoite un 35e titre en Masters 1000, pour rejoindre Nadal seul détenteur du record de victoires dans cette catégorie de tournois, se méfiait d'autant plus de l'Espagnol (12e), qu'il avait perdu leurs deux dernières confrontations sur ciment.

Cette fois, il s'est imposé au bout de trois heures d'effort, dans ce qui aura été son match le plus difficile pour sa reprise après six mois sans jouer.

D'autant qu'il a semblé souffrir de l'estomac à partir de la moitié du 3e set, après avoir dû faire intervenir le kiné pour se faire manipuler le cou au milieu du deuxième.

Mais face à Bautista Agut, excellent dans son jeu de fond de court et dans ses changements de rythme qui l ui ont valu d'empocher la première manche, "Nole" a, à chaque fois, su se ressaisir et hausser son niveau de jeu pour s'imposer. Le tournoi de Cincinnati a lieu exceptionnellement cette année à Flushing Meadows, dans une "bulle" sanitaire pour éviter tout risque de contagion au coronavirus.

L'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, débute lundi sur son site habituel.