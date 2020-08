Les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux au Zimbabwe, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont exprimé vendredi leur "vive préoccupation" après la récente vague de "répression" ordonnée par le gouvernement.

Ces dernières semaines, plusieurs opposants au président Emmerson Mnangagwa ont été arrêtés pour avoir appelé à une manifestation, interdite pour cause de pandémie de coronavirus, dénonçant la corruption et la crise catastrophique que traverse le pays.

Parmi eux figurent le vice-président du principal parti d'opposition du pays, le Mouvement pour un changement démocratique (MDC), Job Sikhala, le chef du petit parti Transformer le Zimbabwe, Jacob Ngarivhume, ou le journaliste et lanceur d'alerte Hopewell Chin'ono.

La célèbre écrivaine Tsitsi Dangarembga a elle aussi été interpellée puis remise en liberté sous caution.

"Le Covid-19 ne doit pas servir de prétexte à une restriction des libertés fondamentales des citoyens", écrivent les diplomates dans un communiqué.

"Les libertés de la presse, d'opinion et de réunion sont universellement reconnues comme des droits fondamentaux et sont garan ties par la Constitution du Zimbabwe", insistent les ambassadeurs du Canada, d'Allemagne, des Pays-Bas,de Norvège, de Pologne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Leur lettre regrette également "la rhétorique inutile et les accusations" du régime contre ses opposants, la société civile et les diplomates étrangers.

En juin, le parti au pouvoir avait dénoncé l'ambassadeur américain Brian Nicholls pour avoir critiqué des arrestations d'opposants.