Cette rencontre a eu pour objet "la situation prévalant au Mali ainsi les paramètres de la sortie de la crise", note la même source. Lors de ces entretiens, le ministre des Affaires étrangères a réitéré "la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Mali en ces circonstances particulières, comme elle l’a toujours fait". Il a réitéré, à cet égard, "l’engagement indéfectible de l’Algérie en direction du Mali et du peuple malien frère, qui a depuis toujours caractérisé les relations entre les deux pays, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger". Cette rencontre a été l’occasion de "réitérer l’attachement à sa mise en œuvre effectif pour une sortie durable de la crise au Mali". M. Boukadoum a mis en exergue la conviction de l’Algérie que "seule la voie pacifique d u dialogue entre les enfants du pays est à même d’amorcer un réel processus permettant de surmonter les difficultés de l’heure", souligne le communiqué.

A cette occasion, les membres du CNSP "ont exprimé leur gratitude pour cette visite, la première du genre et de ce niveau, qui constitue un grand geste d’amitié et de solidarité en direction du Mali. Ils ont exprimé leur confiance en l’Algérie qui s’est toujours tenue du côté du peuple malien frère", ajoute-t-on. Au terme des discussions, les membres du CNSP, tout en réitérant leur attachement aux relations bilatérales avec l’Algérie, "ont exprimé leur souhait d’être accompagnés dans leurs efforts visant à aller vers une sortie de crise consensuelle dans les délais les plus courts possibles", conclut le communiqué du MAE.