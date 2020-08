Des musées new-yorkais ont pu rouvrir ses portes jeudi après presque six mois de fermeture à cause de la pandémie, avec une capacité d'accueil limitée à 25%, des contrôles de température à l'entrée et de strictes mesures de distanciation, ont rapporté des médias citant des responsables du secteur.

Dans ces conditions, et avec un secteur touristique à l'arrêt, seuls quelques amateurs d'art avaient réservé un créneau horaire pour ce premier jour de réouverture.

Le célèbre musée d'art moderne new-yorkais MoMA se limite à accueillir 100 personnes par heure, même s'il espère pouvoir progressivement augmenter ce nombre, a expliqué Sonya Shrier, chargée des relations avec les visiteurs au musée. "C'est un excellent moment pour visiter le musée, il y a moins de monde, et c'est aussi une belle occasion pour les visiteurs de se rassembler sans risque (..) en cette période difficile", a-t-elle ajouté.

La réouverture a fait l'objet d'une minutieuse préparation, et "c'est vraiment gratifiant de la voir mise en oeuvre, de voir les portes ouvertes et les visiteurs revenir", selon elle.

L e plus grand des musées new-yorkais, le Metropolitan Museum, rouvrira lui samedi, et la plupart des autres musées doivent rouvrir d'ici début octobre. Frappée de plein fouet au printemps par le coronavirus, avec plus de 23.600 morts, la capitale économique et culturelle américaine est désormais un modèle de contrôle de l'épidémie, avec un taux de contamination autour des 1%.