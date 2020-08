Les allocations en espèces pour l'achat de nourriture pour les quelque un demi-million de réfugiés vivant dans les camps de Dadaab et de Kakuma au Kenya ont dû être réduites de 30 pc en raison de la pandémie de coronavirus qui a poussé certains pays riches à limiter leurs dons, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM).

"En raison de la forte augmentation des dépenses pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, certains gouvernements ont réduit leurs contributions au financement de l'aide internationale destinée aux réfugiés", a noté le porte-parole du PAM, Peter Smerdon.

Dans le même temps, l'impact de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement a augmenté le coût pour l'acheminement de l'aide aux réfugiés dans toute l'Afrique de l'Est, a ajouté M.

Smerdon, cité vendredi par le journal "The Standard".

L'agence a désormais besoin de 323 millions de dollars de dons au cours des six prochains mois pour aider les 2,7 millions de réfugiés vivant au Kenya, en Ethiopie, en Ouganda, au Soudan du Sud et à Djibouti.

Cette somme représente une augmentation de 22% par rapport à la même période en 2019 , a précisé le PAM.

Les enfants des camps de réfugiés au Kenya et dans les pays voisins reçoivent moins de nourriture en raison du manque de financement, a déploré le PAM. L'agence n'a pas été en mesure de fournir des rations à emporter aux enfants dont les écoles ont été fermées en réponse à la pandémie, note l'agence onusienne, ajoutant que les enfants sont confrontés à un risque accru de grossesse chez les adolescentes, d'abus sexuels, de violence à la maison et de travail des enfants.

"Malheureusement, ce sont les plus pauvres et les plus défavorisés qui souffrent le plus", a déclaré Michael Dunford, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est.

"Nous ne pouvons tout simplement pas laisser cela se produire.

Covid-19 ne peut pas être une excuse pour que le monde tourne le dos aux réfugiés en cette période terrible", a-t-il souligné.