Le Président-directeur général (P-DG) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Soufiane Hafedh, a mis l’accent, jeudi à Constantine, sur l’impérative accélération de la cadence de réalisation des projets de logement et de la coordination entre les divers services et directions de wilayas afin de livrer ces projets dans les meilleurs délais.

A l’issue du programme de visites d’inspection, débuté mardi 25 août courant, dans les wilayas de Biskra, Batna et Guelma, M. Hafedh s’est rendu, jeudi, au site 380 unités LPP à Constantine, en compagnie du Directeur régional de l’ENPI, d’un Chef de service à la Direction d’Urbanisme et de Construction et de représentants de la Sonelgaz.

Lors de cette sortie, le P-DG de l’ENPI a supervisé le lancement officiel des travaux d’aménagement extérieur, primaire et secondaire, du site, dont les travaux sont officiellement achevés, indique un communiqué publié sur la page Facebook de l’ENPI.

A ce propos, M. Hafedh a souligné l’impératif de la coordination avec la Direction d’Urbanisme et de Construction et les services de la Sonelgaz afin d’ accélérer le rythme des travaux autant que possible pour livrer "officiellement et pour de vrai" le projet le plutôt possible.

Dans la wilaya de Guelma, Hafedh s’était enquis d’un chantier LPP de 222 unités où il a chapeauté le lancement des travaux d’aménagement extérieur.

M. Hafedh a donné, à cette occasion, de fermes instructions pour la coordination avec la Direction d’Urbanisme et de Construction, d’une part, et les services de la Sonelgaz, d’autre part, afin d’accélérer le raccordement des 102 logements totalement finis, précise le communiqué.

A ce propos, il a fixé aux entreprises de réalisation un délai de 6 mois au maximum pour parachever les 120 logements, dont les travaux de réalisation sont à 65%. Le 25 août courant, le P-DG s’était rendu successivement à Biskra et à Batna.

Dans la première wilaya, il inspecté le chantier LPP de 136 unités et où il est parvenu, en compagnie de la délégation l’accompagnant, à la solution définitive du problème de raccordement au réseau d’électricité et d’assainissement, avec un engagement des responsables en charge des travaux de les finir dans un délai d’un mois,.

Par la même occasion, l’ENPI a invité les souscripteurs a à ce projet de se rapprocher des services commerciaux afin de régulariser leurs redevances en prévision de la remise des clefs.

Une fois à Batna, M. Hafedh a visité plusieurs chantiers dont celui de 400 logements où il a constaté le parachèvement de 328 unités.

Sur un ton ferme, il a ordonné l’accélération de la cadence pour finaliser les 72 logements toujours en réalisation, dans un délai ne dépassant pas 3 mois à compter de la date de cette visite.

Lors de sa visite d’inspection au site Parc à Forage 166 + 72 unités LPP, le P-DG de l’ENPI a mis l’accent sur le respect de la qualité, adressant un blâme au chef de projet et une mise en demeure à l’entrepreneure de pallier les défaillances et insuffisances relevées dans un délai de 3 mois.

Il a décidé, à cet effet, de dépêcher une commission de suivi du projet de façon hebdomadaire.