Le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif portant création de l’Office de développement de l’agriculture industrielle dans le Sud et l'extrême Sud du pays, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Ce projet de décret exécutif a été endossé mercredi, lors d'une réunion du gouvernement, tenue par visioconférence, présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et consacrée aux secteurs des finances, l'agriculture et du développement rural, le commerce, et les ressources en eau, souligne la même source.

Le texte constitue "un instrument de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement de l'agriculture industrielle stratégique dans le Sud et l'extrême Sud du pays", souligne le communiqué. A ce titre, le projet de décret "assure la promotion des investissements agricoles et agro-industriels et accompagne les porteurs de projets dans les différentes phases de la réalisation de l'investissement". Le gouvernement a également entendu un exposé du ministre de l'Agriculture et du développement rural relatif au programme de développement des filières agricoles stratégiques dans le Sud et dans l'extrême Sud du pays (notamment les oléagineux, le maïs, les produits sucriers). La communication présentée par le ministre de l'Agriculture a porté sur la mise en œuvre d'un programme prioritaire pour le développement des filières stratégiques dans le Sud du pays : la culture du maïs, de la betterave sucrière et des cultures oléagineuses.

Le foncier disponible dans l'immédiat à mettre à la disposition des investisseurs pour le lancement des projets structurants est de 100.000 ha dont 50.000 ha à Adrar, 30.000 ha à Ghardaïa et 20.000 ha à Ouargla, selon le communiqué.

"La priorité sera donnée aux cultures ayant un impact prépondérant sur la substitution des importations et partant sur la réduction de nos dépenses en devises", poursuit la même source.