La Banque nationale d'Algérie (BNA) à travers toutes ses agences "est disponible pour satisfaire toutes les demandes de ses clients souhaitant bénéficier des services de la finance islamique’’, a indiqué jeudi le secrétaire général de cet établissement financier, Samir Tamrabet.

"La BNA a œuvré à mobiliser les moyens nécessaires à la réussite de son nouveau service, de finance islamique, notamment la mise en place d’un système informatisé de gestion, un réseau "intranet" reliant toutes les directions et agences régionales", a précisé le même responsable dans une déclaration à l'APS, en marge du lancement de ce service bancaire à l’agence 816 de la BNA 816 à Guelma.

Il a fait savoir que "trois cadres de chaque agence BNA, chargés de la finance islamique, ont été formés sur les mécanismes et techniques de ce produit, et l'accueil des clients et la présentation des informations nécessaires sur cette activité", soulignant que les produits proposés permettent d'acquérir logement, véhicule ainsi que le financement d’investissements.

"Le système d'informatique spécia l, mis à la disposition des potentiels clients, permet à ceux désireux de contracter un crédit dans le cadre de la finance islamique de faire une simulation par internet, et connaître les possibilités et les méthodes de paiement", a révélé le responsable.

Il a ajouté que le délai d'études des dossiers oscille entre 48 heures et 15 jours "dans le cas des demandes qui nécessitent un accord de la direction générale".

Une simulation a été faite à l'occasion pour un demandeur, âgé de 40 ans avec un revenu mensuel de 80 000 DA désireux acquérir un logement estimé à 8 millions de dinars.

Selon les dispositions de la finance islamique, la mensualité de remboursement du crédit est fixée à 35.000 DA par mois pendant 40 ans.

Le SG de la BNA a déclaré que la finance islamique vise aussi à encourager les clients à l’épargne mettant en avant l’importance de ce procédé pour le client, la banque et l'économie. Il a ajouté que la BNA met à la disposition des citoyens d'autres produits dans le domaine des dépôts à partir de compte courant, chèques et le financement, conformément aux principes de la charia islamique et les exigences professionnelles des clients. L'agence 813 de Guelma est la 20éme agence qui a officiellement lancé la finance islamique, sur un total de 30 agences qui devront proposer ce nouv eau service de la BNA prévu "avant la fin du mois de septembre prochain". La généralisation de la finance islamique à travers les agences de la BNA à l’échelle nationale est prévue "avant la fin de l'année", a conclu la même source .