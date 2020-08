1. ON AGIT SANS TARDER

"Dès qu'il y a une perte de l'intégrité de la peau, il y a un intérêt à intervenir, car la cicatrisation sera de meilleure qualité", explique le Dr Coustou. Et, plus on traite rapidement, plus le retour à la normale sera lui aussi rapide, qu'il s'agisse d'un acte esthétique (laser, peeling...), d'un acte chirurgical (exérèse d'un grain de beauté par exemple), ou d'un bobo de tous les jours (coupure, égratignure...). L'application d'un soin cicatrisant permet de raccourcir le temps de cicatrisation, par rapport à l'absence de soin.

2. ON FAVORISE LES MEILLEURES CONDITIONS

"Il y a deux choses importantes à respecter : un milieu humide, dans lequel les acteurs et les facteurs de la cicatrisation vont agir. Et le respect du microbiome (ensemble des bonnes bactéries présentes sur la peau), car son rôle est très important dans le processus de cicatrisation, poursuit le spécialiste.

On limite donc l'utilisation de produits antibactériens (antiseptiques), qui ralentissent la cicatrisation". Sur une plaie souillée par exemple, nettoyer à l'eau et au savon. Désinfecter ensuite une fois avec un antiseptique. Cela suffit en général, en surveillant l'évolution de la plaie. Appliquer un soin cicatrisant, deux fois par jour jusqu'à cicatrisation complète.

Cela prend en général, entre deux et quatre semaines pour les petites plaies. Pour les plaies d'actes chirurgicaux, la cicatrisation s'avère plus longue : plusieurs mois parfois, surtout sur les zones à risques (zones mobiles comme les doigts).

3. ON ÉVITE LA FORMATION DE CROÛTES

Elles entrainent une rétractation de la peau et augmentent le risque de marques. Elles peuvent aussi démanger. Et si l'on commence à gratter la plaie, et que l'on arrache la croûte, cela créé une nouvelle petite plaie, qui retarde d'autant la cicatrisation, et favorise l'apparition de marque. Si une croûte s'est déjà formée, il faut la ramollir avec un produit émollient, comme par exemple une crème hydratante, pour qu'elle se détache et tombe d'elle-même.

4. ON LA MASSE

Dès que la plaie est refermée, on peut faire un léger palper rouler tous les jours sur la peau au moment où l'on applique le soin cicatrisant (si la texture s'y prête). Cette pression mécanique assouplit et stimule les fibroblastes, fibres de soutien du derme. Il suffit de pincer doucement la peau et de la faire rouler tout le long de la cicatrice pour favoriser une bonne cicatrisation.

5. ON LA PROTÈGE

Car, "elle n'est "stabilisée" qu'au bout de 12 à 18 mois. Mettre un pansement dessus permet de limiter les frottements avec les vêtements (ceinture, soutien-gorge, chaine autour du cou...), et protège aussi des expositions solaires", précise le dermatologue. Car, non seulement il ne faut pas exposer une cicatrice au soleil(elle risque de se pigmenter), mais en plus un produit solaire contenant des filtres chimiques ne doit pas être appliqué sur une peau lésée. Le pansement reste la meilleure solution pour éviter de garder une marque.

TROIS SOINS RÉPARATEURS POUR MIEUX CICATRISER

En pharmacie ou en grandes surfaces, il existe de nombreux soins cicatrisants : quel que soit le produit que vous choisirez, vérifiez qu'il contient de l'acide hyaluronique, actif de référence incontournable d'une cicatrisation optimale.

Un cicatrisant express

Une nouvelle formule pour ce soin, plus réparatrice et anti-marque, qui soulage et répare activement avec un dipeptide cicatrisant, un extrait de plantule d'avoine réparateur et de l'acide hyaluronique hydratant dans une texture riche que l'on peut masser.

Crème Ultra réparatrice Epithéliale A.H Duo, A-Derma, 121,50 € les 40 ml.

Une crème reconstructrice

Sans parfum, hypoallergénique, ce soin agit à chaque étape de la réparation cutanée en favorisant la reconstruction épidermique grâce à l'association de resvératrol, de centelle asiatica et de cuivre, avec aussi du zinc, d'un actif anti grattage et de l'acide hyaluronique hydratant.

Cicabio Crème, Bioderma, 7,85 € les 40 ml.

Un soin apaisant et hydratant

Cette crème à base d'acide hyaluronique a été formulée pour réparer, hydrater et apaiser et peut être appliquée sur des marques de boutons, des irritations cutanées, après de petites interventions dermatologiques ou sur des peaux agressées par le soleil.

Cica Soin Réparateur, Ialugen, 5,90 € les 50 ml