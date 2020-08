Abderrazak Messaoudia a été installé mardi comme délégué du médiateur de la République dans la wilaya de Guelma, en présence des autorités locales.

Dans une déclaration à l'APS après avoir signé le PV d'installation, M. Messaoudia a indiqué qu’il veillera à "restaurer la confiance entre le citoyen et l'administration", conformément aux missions de la médiation de la Présidence de la République, soulignant qu'il transmettra les différentes préoccupations des citoyens et veillera à trouver les solutions appropriées en coordination avec les élus locaux et les administrations concernées." Des journées d'information seront organisées "prochainement" dans la wilaya de Guelma pour définir le rôle de cette instance et de se rapprocher des citoyens, notamment dans les zones d'ombre, en coordination avec les associations locales et la société civile, a relevé la même source. Jeune cadre âgé de 30 ans, Abderrazak Messaoudia, est originaire d'une zone d'ombre, mechta Drara située à Djbel Seffahli, relevant de la commune de Hamam N'bayel, à l’est de la wilaya de Guelma. Il est également diplômé en sciences de la communication et de l’information de l'université de Guelma, enseignant dans la même institution d'études supérieures et chargé de la communication au théâtre régional Mahmoud Triki. Il a également travaillé dans le domaine du journalisme avec plusieurs médias, ainsi qu'avec la radio locale.