Le Musée du moudjahid de la wilaya Tissemsilt a lancé jeudi un concours régional en ligne pour l’élaboration de la meilleure recherche historique sur les batailles livrées lors de la guerre de libération dans la région de l’Ouarsenis, a-t-on appris auprès de cette institution de la mémoire nationale.

Le concours, organisé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du moudjahid, coïncidant avec le 20 août de chaque année, s'adresse aux lycéens et aux adhérents des établissements culturels et de jeunesse des wilayas de Tissemsilt, Tiaret et de Chlef, a-t-on ajouté. Les participants doivent réaliser des recherches historiques pour faire connaître des batailles victorieuses de la Révolution du 1er novembre qui ont eu lieu dans la région de l’Ouarsenis telles que celles de "Bab El Bakouche" et du "Djebel Amrouna", dans la wilaya de Tissemsilt. Les auteurs doivent s’appuyer sur les témoignages des moudjahidine et des citoyens ayant vécu ces hauts faits d’armes.

Un jury, composé d’universitaires et de chercheurs en histoire et de cadres du musée, désignera les trois lauréats qui seront récompensés en septembre prochain.

Le concours régional s'inscrit dans le cadre de l'espace virtuel de mémoire que cet établissement a lancé en avril dernier sur sa page officielle sur les réseaux sociaux et son site internet.