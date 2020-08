Mohamed Bordji a été installé mardi en qualité de délégué de la wilaya de Tlemcen du médiateur de la République. La cérémonie d’installation à laquelle ont assisté les autorités locales civiles et militaires, intervient en application du décret présidentiel du 16 juillet 2020 portant désignation de délégués locaux du médiateur de la République au niveau des wilayas.

Dans l’allocution qu’il a prononcée, Mohamed Bordji a rappelé que cette confiance que lui a témoignée le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, est, dans le contexte de l’Algérie nouvelle, "une mission difficile", compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays en raison de la pandémie du Coronavirus. "Nous allons œuvrer avec abnégation à réduire les charges que subissent les citoyens et à assurer la médiation entre eux et l'administration par des efforts concertés et une réflexion positive pour édifier l’Algérie nouvelle", a-t-il ajouté.

Pour sa part, le Secrétaire général de la wilaya de Tlemcen, Djamel Menia, a souligné que "des instructions ont été données à toutes les Directions de l’exécutif de la w ilaya pour aider le délégué de wilaya du médiateur de la République et l’accompagner afin qu’il assume sa mission dans des meilleures conditions.".