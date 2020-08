Au moins 11.084 nouveaux postes pédagogiques sont prévus dans la wilaya d’Ouargla pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle (novembre 2020), a-t-on appris mardi auprès de la direction locale du secteur.

Ces postes se répartissent entre la formation par apprentissage (3.508 places), la formation résidentielle (3.097), la formation qualifiante (2.764), la formation de la femme au foyer (1.265), la formation passerelle (250) et les cours du soir (200), a-t-on précisé.

Plusieurs filières de formation sont retenues et concernent des spécialités répondant aux exigences du marché de l’emploi, tels que l’agriculture saharienne, le jardinage et espaces verts, le tissage traditionnel, la maçonnerie, la peinture, la mécanique et l’électricité autos, le froid, la soudure, la menuiserie aluminium, le traitement des eaux et le recyclage des déchets, a-t-on ajouté . Une nouvelle spécialité sera introduite cette année et porte sur l’installation et la maintenance des systèmes photovoltaïques. Aussi, dans le cadre de la prévention et la lutte contre la pandémie de Covid-19, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels a prévu un protocole sanitaire préventif, pour préserver la santé des stagiaires et des personnels du secteur, tels que la désinfection des établissements de formation, le port de la bavette et la disponibilité des produits de désinfection et de gel hydro-alcoolique, selon la même source. Le secteur compte dans la wilaya d’Ouargla 20 centres de formation professionnelle et d’apprentissage, cinq (5) instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, un institut de formation et d’enseignement professionnels spécialisé dans le génie pédagogique, la formation et le perfectionnement des cadres du secteur, un centre régional de formation à distance ainsi que 18 établissements privés agréés.