Les habitants de la cité ouvrière dans la commune de Hamma Bouziane (nord de Constantine) ont réclamé mercredi l’amélioration de leur cadre de vie notamment du point de vue environnemental.

Le raccordement du réseau d’assainissement traversant cette cité au collecteur principal figure parmi les principales revendications exprimées par les habitants dans le cadre de plusieurs mouvements de protestations et correspondances adressées aux responsables concernés, ont affirmé à l’APS des habitants de cette cité.

Selon le représentant des habitants, Mohamed B, "ce problème perdure depuis plus de six ans et les eaux usées sont déversées à ciel ouvert à quelques mètres de nos habitations. Nous avons, à maintes reprises, alertés les services communaux pour remédier à la situation mais en vain."

Et d’ajouter : "depuis six ans les services de la commune de Hamma Bouziane affirment qu’un projet de raccordement de ce réseau d’assainissement au collecteur principal est inscrit et n’attend que l’aval des services de la wilaya, mais jusque là, rien n’a été fait et les eau x usées constituent une menace sur la santé des habitants de cette cité."

Relevant une véritable menace environnementale pouvant engendrer un problème de santé publique, les habitants de cette cité "appellent les autorités locales à intervenir le plus rapidement possible pour trouver une solution à cette préoccupation et améliorer leurs conditions de vie."

Contacté par l’APS, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Hamma Bouziane, Abderrazak Filali, a indiqué qu’une opération pour le raccordement du réseau d’assainissement traversant cette cité au collecteur principal de la commune "avait été inscrite et déposée auprès de la Direction de wilaya de planification pour validation." Relevant que ce projet ne peut être financé sur budget de la commune, l’élu local a précisé qu' "il a été convenu dans le cadre de séances de travail avec les différentes parties concernées, les ressources en eau notamment, de déposer le dossier auprès des services de la wilaya pour financement." "A ce jour, aucune suite n’a été donnée", a-t-il ajouté, soulignant que ce projet revêt "un caractère d’urgence". Abderrazak Filali, qui a rappelé que l’étude de ce projet avait été déjà réalisée, a relevé que "dès le déblocage du financement nécessaire, les travaux seront immédiatement lancés."