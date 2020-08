A cette occasion, Abdelmadjid Mebarki a exprimé sa pleine disponibilité à "œuvrer pour lever l'injustice dont souffrent les citoyens et écouter leurs préoccupations dans divers domaines." "Il s’agira également d’assurer la médiation entre les citoyens et l’Administration et de suggérer des mesures et des décisions à prendre pour défendre leurs droits", a-t-il ajouté. Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya, Benomar Sounna, a rappelé les prérogatives du délégué local de l’instance de médiation de la République qui lui permettront de contribuer efficacement à la protection des droits et libertés des citoyens. Le délégué local jouera un rôle de suivi et de contrôle qui lui permet d'évaluer la légalité du fonctionnement des institutions et administrations publiques de la wilaya, a-t-il ajouté. Benomar Sounna a appelé l'administration locale, les élus, la société civile et les diverses instanc es professionnelles et sociales de la wilaya à aider le représentant de la médiation de la République afin de lui permettre d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.