Laâmouri Abdelhafidh a été installé mardi à Bouira dans son poste de délégué de wilaya du médiateur de la République lors d’une cérémonie organisée par les autorités locales.

Dans une allocution précédent la signature du procès verbal de l’installation du délégué de wilaya du médiateur de la République, le secrétaire général de la wilaya, Dahou Mustapha, en sa qualité de représentant du wali Lekhal Ayat Abdeslam, a exprimé la volonté des autorités de la wilaya de soutenir et d’accompagner les efforts du médiateur pour qu’il puisse accomplir ses missions dans des conditions favorables. "L'installation s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la politique des pouvoirs publics en vue d’instaurer une véritable démocratie participative et de renforcer davantage la confiance entre l’Etat et le citoyen," a souligné M. Dahou dans son intervention. Le secrétaire général de la wilaya a ajouté en outre que la décision d’installation du médiateur de la République visait, notamment, à "établir le dialogue direct et permanent avec la société civile et les partenaires s ociaux en vue de porter la voix et les préoccupations des citoyens aux hautes autorités du pays." Laâmouri Abdelhafidh a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le secteur de l’éducation. Il a débuté sa carrière d’enseignant depuis les années 1980. "Cette expérience lui permettra certainement d’apporter plus de résultats en matière de communication avec les partenaires sociaux afin de trouver des solutions aux différentes entraves", a souligné M. Dahou. M. Laâmouri a appelé, dans une brève allocution, toutes les parties concernées à lui apporter le soutien nécessaire dans son travail de médiateur, afin de tenter de trouver les solutions idoines aux différentes préoccupations des citoyens, notamment ceux vivant dans les régions d’ombre et enclavées.