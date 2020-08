Une vingtaine d’infrastructures des trois paliers de l’enseignement viendra renforcer les établissements éducatifs de la wilaya d’El Tarf dès la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya.

Il s’agit de deux (02) lycées dont un a été achevé à 100% et l’autre affiche 90 % du taux de travaux prévus à Tarf, de quatre (04) collèges d’enseignement moyen (CEM) dont les travaux de deux sont parachevés, a précisé la même source.

Aussi, six (06) groupements scolaires dont trois achevés et trois sont actuellement à un taux d'avancement des travaux de 80% seront mis en service dès la prochaine rentrée scolaire, aux côtés de six (06) demis-pensionnats, une salle de sport, une unité de dépistage scolaire (UDS) et deux (02) stades pour la pratique sportive dans les CEM. Lors d’un récent point de presse, le chef de l’exécutif local, Harfouche Benarar, avait affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de la nouvelle rentrée scolaire qui intervient, cette année, dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire de Covid-19. Un protocole sanitaire a été approuvé, avait-il affirmé, pour permettre au personnel et aux élèves des différents cycles de l’enseignement de reprendre les cours dans les "meilleures conditions sanitaires possibles." Sur un autre registre, le wali avait instruit les responsables du secteur d’œuvrer en étroite collaboration avec les collectivités locales pour prendre les mesures qui s’imposent à même de permettre aux candidats au baccalauréat et du BEM, session 2020, de passer les épreuves loin de tout risque de contamination, notamment en assurant la disponibilité des produits de protection et de désinfection (gel et masque) pour éviter d'éventuelles contagions.

Deux réunions ont été dédiées aux préparatifs liés aux prochains examens qui concernent 6.724 candidats aux épreuves du baccalauréat et 7.267 pour le BEM dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on signalé.