Une production prévisionnelle de l'ordre de 1,3 million quintaux de pomme de terre est attendue dans la wilaya de Tébessa, au titre de l'actuelle campagne de récolte 2019-2020, a indiqué mardi, le directeur local des services agricoles (DSA), Saïd Thamen.

"La campagne de récolte de la production de la pomme de terre lancée depuis plus d'un mois se déroule dans de bonnes conditions et devrait se poursuivre jusqu'a la fin du mois d'octobre prochain", a -t-il dit à l'APS, soulignant que "tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés pour réussir cette campagne.

Un rendement moyen de 550 qx de pomme de terre par hectare est prévu, a fait savoir le même responsable, arguant que le suivi des techniques exigées dans la culture de ce tubercule et le recours à l'irrigation d'appoint ont énormément contribué à atteindre ce résultat.

La même source a déclaré que 2.750 hectares ont été consacrés cette saison à la culture de la pomme de terre , relevant une "régression" de près de 300 ha, comparée à la précédente saison agricole.

Le DSA a expliqué ce recul dans la surface réservée pour la pomme de terre par le déficit enregistré en chambres froides et le problème de commercialisation de ce tubercule auxquels font face les agriculteurs de la filière.

La production de la pomme de terre enregistre depuis quelques années un "développement appréciable" à Tébessa, notamment dans les communes de Ma Labiod et El-Houidjbet, a-t-on précisé , ajoutant que ce développement ouvre "des perspectives prometteuses" d'investissement dans cette filière.

M. Thamen a révélé que la bonne qualité du sol et de la disponibilité d'eau d'irrigation sont les plus importants facteurs qui encouragent cette filière.

La DSA accompagne les agriculteurs investisseurs dans ce domaine durant toutes les étapes de la culture, en organisant des formations et des campagnes de sensibilisation sur les nouveaux mécanismes du soutien agricole accordés par l'Etat, l’utilisation des semences et des engrais subventionnés, ainsi que les méthodes d'irrigations économes et rentables, a-t-on conclu.