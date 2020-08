Une récolte de 1,6 million de quintaux de céréales a été engrangée dans la wilaya de Médéa au titre de la campagne moisson-battage 2020, soit 86% des objectifs de production sur lesquels tablait la Direction des services agricoles fixés à 1,9 million de quintaux, a-t-on appris mardi du DSA.

La baisse enregistrée par rapport à ces objectifs est due à plusieurs facteurs, notamment les aléas climatiques (sécheresse ou grêle), les incendies subis durant l’été, mais également les ravages causés par le moineau espagnol, un volatile qui cause beaucoup de dégâts sur les cultures, particulièrement sur les céréales précoces où les pertes peuvent être importantes au stade laiteux pâteux, correspondant à la phase de reproduction du moineau, a expliqué à l'APS le directeur de wilaya des services agricoles Mustapha Djakboub.

En terme de pertes, le DSA révèle que plus de 19 mille hectares ont été affectés par la sécheresse et reconvertis en fourrage, particulièrement dans le sud de la wilaya où les effets de la sécheresse ont eu un impact négatif sur la production de céréales, alors que les chutes de grêle ont fait perdre 12 hectar es de cultures céréalières. Les nombreux feux de récoltes enregistrés entre juin et août ont provoqué la destruction de 19 hectares, selon le DSA, ajoutant que pas moins de 800 hectares ont été affectés par les attaques du moineau espagnol.

S’agissant de la collecte réalisée, au titre de la dite campagne, le DSA annonce la collecte de plus de 475 mille quintaux, équivalent à 57 % des objectifs de collecte qui se situaient aux alentours de 820 mille quintaux. Par ailleurs, un montant de l’ordre de 1,9 milliard de DA a été versé par les coopératives de céréales et légumes secs (CCLS) pour l’acquisition de céréales auprès des producteurs locaux, a indiqué Mustapha Djakboub, précisant que 3796 producteurs sont concernés par cette opération.