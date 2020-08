La Namibie a annoncé mardi la réouverture la semaine prochaine sous conditions de son territoire aux touristes étrangers après plusieurs mois de fermeture des frontières pour cause de Covid-19.

"A compter du 1er septembre 2020, l'aéroport international Hosea Kutako (dans la capitale Windhoek) rouvrira aux touristes étrangers", a déclaré le ministre namibien de l'Environnement, Pohamba Shifeta.

"L'entrée des visiteurs sera toutefois réservée à ceux qui présentent un certificat de dépistage du Covid-19 négatif de moins de 72h et ils seront consignés sur leur premier lieu de villégiature pendant une semaine", a-t-il précisé, ajoutant que ces conditions seront "réévaluées toutes les deux semaines et amendées si nécessaire".

La fermeture des frontières en raison de l'épidémie de Covid-19 a sévèrement pesé sur le secteur touristique de la Namibie, qui constitue sa troisième source de devises après les mines (uranium, diamants...) et la pêche. Quelque 1,6 million d'étrangers ont visité l'an dernier ses déserts côtiers et ses parcs animaliers réputés.

Le ministre de l'Environnement a estimé mardi que la reprise du secteur devrait permettre de sauver jusqu'à 120.000 emplois, dans un pays englué depuis plusieurs années dans une sévère crise économique malgré ses ressources naturelles.

Les cas de contaminations au coronavirus ont triplé depuis début août en Namibie atteignant plus de 6.000 cas avec 57 décès enregistrés.