Le nombre de gazelles de Przewalski près du lac Qinghai a dépassé les 2.700, par rapport à plus de 300 en 1994, montrent les données de l'administration.

Les gazelles de Przewalski se trouvaient autrefois dans le nord et l'ouest de la Chine, néanmoins, elles habitent aujourd'hui seulement près du lac Qinghai.

Cette espèce a été inscrite sur la liste rouge des "espèces menacées" de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et fait l'objet d'une protection nationale de premier rang.

"Avec le renforcement des efforts de conservation, le nombre de gazelles de Przewalski près du lac a augmenté, et un bon patrimoine génétique pour l'espèce a été préservé et établi", a indiqué un responsable de la station de protection du lac.