Des dizaines de citoyens de la commune de Bechloul à Bouira ont observé mardi un sit-in devant le siège d’une usine algéro-chinoise (Daufin d’Or) spécialisée dans la fabrication d’équipements en aluminium pour protester contre la pollution provenant des rejets et déchets chimiques générés par cette entreprise, a-t-on constaté. Implantée à l’intérieur de la zone d’activité de Bechloul, "cette unité, située à quelque 200 mètres du centre ville de la commune, dégage des gaz toxiques et déverse ses rejets et déchets chimiques sur un petit Oued qui traverse des habitations. "Tout cela est un danger pour notre santé.

Il faut que les autorités interviennent pour trouver une solution à ce problème qui dure depuis plusieurs mois", se sont plaints des citoyens en colère. Avant d’observer le sit-in, les citoyens ont organisé une marche qui s’est ébranlée depuis la ville de Bechloul jusqu’au siège de la société, qui, selon les protestataires, "exerce sans autorisation d’exploitation". "Il s’agit de notre énième action de protestation, mais les responsables de cette entreprise nous défient et ils ne veulent pas nous entend re", a indiqué un des représentants des citoyens.

Selon les protestataires, cette unité dispose d’une fonderie pour le recyclage des matières premières, ce qui génère des fumées toxiques et néfastes sur la santé des populations riveraines. "Les citoyens ont raison de protester contre cette pollution. Ils réclament la fermeture ou la délocalisation du four qui génère des fumées", a expliqué à l’APS le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bechloul, Ammouche Abdelkader.

Les habitants de la commune protestent aussi contre les déchets rejetés par l’usine et déversés dans l'oued traversant plusieurs localités.

"Ces déchets constitue une véritable menace pour notre santé", s’est plaint un groupe de citoyens protestataires.

"Cette entreprise est confrontée à un litige avec la Direction de l’environnement, donc elle doit trouver des solutions à la pollution pour protéger la santé publique et l’environnement aussi", a expliqué, de son côté, le directeur de l’industrie et des mines, Abderrahim Belbaki.

Les responsables de l’association locale "Assameur" qui ont appelé à cette action de protestation, ont affirmé avoir tout fait pour alerter les responsables locaux et les services de la wilaya, sur cette catastrophe écologique qui menace toute la région.

"Les déchets générés par l’usi ne le Dauphin d’or portent atteinte à l’environnement, et tout le monde peut le constater sur le terrain. Nous, les habitants du village Ichihane, sommes les premiers concernés par cette pollution", s’est plaint le président de l’association Bourouba Hassane. Un représentant de l’entreprise s’est longuement entretenu avec les protestataires, avant qu’il s’engage à trouver une solution urgente à ce problème dans un délai de 48 heures.

"Je comprends bien ce que vous soulevez comme problème, mais donnez nous un délai de 48 heures pour pouvoir voir avec les autres responsables de l’entreprise en vue de tenter de trouver une solution définitive à ce problème", a-t-il dit aux citoyens protestataires.