Un quota composé de cinquante autobus, destinés au transport scolaire, a été livré, mardi, aux autorités de la wilaya de Médéa, en prévision de son affectation prochaine à différentes communes, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Financé par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ce quota d’autobus "contribuera à renforcer le parc de transport scolaire au niveau de la wilaya, notamment dans les communes enclavées qui enregistrent un déficit en matière de transport scolaire ", a-t-on expliqué.

L’opération d’affectation de ces autobus interviendra "dans les tous prochains jours ", a-t-on affirmé, de sorte a permettre aux communes bénéficiaires de s’organiser, à l’approche de la rentrée scolaire et prendre toutes les dispositions susceptibles de garantir le transport du plus grand nombre possible d’élèves, en particulier ceux issus des villages et hameaux isolés, a-t-on ajouté.