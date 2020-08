Les services de l'Etablissement public d'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement (EPIC HUPE) a collecté plus de 183 tonnes de déchets à travers 55 plages algéroises autorisées depuis l'ouverture graduelle des plages le 15 aout courant, a indiqué mardi un communiqué de la wilaya d'Alger.

Les services de cette entreprise relevant de la wilaya d'Alger ont enregistré, du 15 au 24 aout courant, la collecte de 183,13 tonnes de différentes sortes de déchets (ménagers, solides et maritimes). Le bilan le plus lourd a été enregistré à la circonscription administrative de Zéralda avec 52,21 tonnes de déchets, suivie par Dar El Beida (48,14 tonnes), Rouiba (43,37 tonnes), Bab El Oued (17,83), Chéraga (14,26 tonnes) et Hussein-Dey (7,32 tonnes), a précisé le communiqué. La HUPE a lancé un programme intense au niveau de 17 plages algéroises visant l'amélioration de l'environnement des plages aux estivants à travers le nettoyage quotidien et la collecte des différentes sortes de déchets, a fait savoir le communiqué, soulignant la collecte de 8 à 10 tonnes quotidien nement. Par ailleurs, 4000 bennes à ordures ont été mises en place au niveau de 17 communes touristiques et 157 pancartes de sensibilisation aux mesures préventives contre la Covid-19.

Le document a fait état de 336 agents mobilisés durant cette saison estivale pour garantir le bon déroulement du programme de la HUPE qui veille au confort des estivants.