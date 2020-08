Le ministère fédéral de la Santé indien a déclaré mardi que New Delhi était en pourparlers avec Moscou sur Spoutnik-V, le vaccin contre le COVID-19. Le vaccin Spoutnik-V a été lancé par le président russe Vladimir Poutine le 11 août.

La Russie est devenue le premier pays au monde à lancer un vaccin contre la maladie COVID-19. Le vaccin sera déployé d'ici la fin de ce mois. "En ce qui concerne le vaccin Spoutnik-V, l'Inde et la Russie sont en communication. Certaines informations initiales ont été partagées, tandis que des informations détaillées sont attendues", a déclaré Rajesh Bhushan, haut fonctionnaire au ministère de la Santé. Par ailleurs, l'un des principaux instituts de recherche indien dans le domaine de la santé, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), a déclaré mardi que trois candidats vaccins sont les premiers du pays. "Trois vaccins contre le COVID-19 sont en tête de la course en Inde. Le vaccin du Serum Institute est en phase 2(B) et en phase 3 des essais et les vaccins de Bharat Biotech et de Zydus Cadila ont terminé la phase 1 des essais", a dé claré Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale.