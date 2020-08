Les capacités d’accueil des malades atteints du coronavirus dans les hôpitaux de la wilaya de Batna ont augmenté passant de 437 à 662 lits, a indiqué mardi, le directeur local de la santé et de la population DSP, Aissa Madoui.

"Les centres de diagnostic et d’orientation du Covid-19 ouverts à travers les grandes villes de la wilaya de Batna, ont accueilli plus de 12.600 cas et ont largement contribué à l’allègement de la pression sur les hôpitaux qui ont vu le transfert de 506 malades", a-t-il déclaré à l’APS.

Selon le DSP, 7 centres de diagnostic et d’orientation ont été ouverts à Batna dont 2 au chef-lieu et le reste dans les régions de Ain Touta, Barika, N’gaous, Ras Laâyoune et Merouana, en attendant, a-t-il dit l’ouverture d’un huitième centre à Arris conformément à la situation épidémiologique dans la wilaya.

Depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus, 9.318 analyses cliniques (PCR) ont été effectuées à Batna qui a enregistré 1.759 cas confirmés, 1.422 guérissons et 158 décès, a-t-on rappelé.

La wilaya de Batna dispose de 2 laboratoires d’analyse et de diagnostic du Covid-19 dont le premier est situé au chef-lieu de wilaya (au centre anti cancer CAC-Dr Belkacem Hamdekene) et le second relevant du secteur privé, a ajouté la même source.