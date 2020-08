L'université Batna 2 Chahid Mustapha Ben Boulaid vient de se doter d’un nouveau centre de médecine préventive, a indiqué mardi le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur, Hassan Samadi.

"Le nouveau centre de médecine préventive mis en service récemment à la Faculté de biologie, s’est renforcé d'un personnel médical spécialisé et des infirmières", a précisé le même responsable à l'APS. Le personnel médical assure des examens à tous le staff de l'université de Guelma, (administrateurs, enseignants et étudiants) ainsi que de prendre en charge la communauté universitaire, notamment en matière des premiers secours en cas d'urgence et la chirurgie dentaire, a fait savoir la même source.

Un service a été mobilisé pour l'examen et l'isolement des cas suspects du Coronavirus avec le respect de toutes les mesures préventives, a ajouté M. Samadi, soulignant que cette initiative s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour prévenir contre la propagation de la pandémie en milieu universitaire.

En outre, un numéro de téléphone spécial a été mis à la disposition des étudiants et des professeurs pour contacter le centre en cas de besoin, a fait savoir la même source, soulignant que cette initiative vise à assurer la prévention et le traitement précoce.

A noter que l'université Batna 2, Chahid Mustapha Ben Boulaid, compte actuellement plus de 31.000 étudiants répartis sur cinq facultés et trois instituts.