Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu, lundi, une réunion avec les organisations estudiantines, dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire à la lumière de la lutte contre la propagation de la Covid-19, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion qui s'est tenue sous la présidence du Secrétaire général du ministère, Ghouali Noureddine, intervient après la rencontre tenue dimanche, avec les syndicats de la Fédération nationale des travailleurs de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Syndicat autonome des enseignants hospitalo-universitaires, dans le cadre d'une série de rencontres organisées par la tutelle avec ses partenaires sociaux en vue de les informer des conditions de gestion de la clôture de l'année universitaire 2019/2020 et de préparation de la rentrée universitaire 2020-2021.

Une troisième rencontre est prévue, demain mardi, avec les syndicats des travailleurs, indique le communiqué qui rappelle que ces rencontres coïncident avec la reprise des cours à distance.

Les rencontres ont été marquées par "un débat riche et constructif sur les conditions de reprise des cours à distance et l'entame progressive de l'enseignement au niveau des universités et établissements universitaires", à travers la répartition des étudiants en groupes dans le respect du protocole sanitaire.

Des explications ont été fournies sur les mesures éducatives et sanitaires et la garantie des moyens matérielles et préventifs contre la Covid-19 au niveau de tous les établissements, en fonction de l'évolution de la situation dans chaque cité universitaire.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des rencontres participatives périodiques organisées par le ministère avec kles partenaires sociaux agréés.