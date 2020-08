Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer, a souligné, lundi à Alger, la poursuite de la démarche du Gouvernement visant l’assainissement du secteur publicitaire "afin de mettre un terme aux convoitises et aux pratiques contraires au journalisme".

Intervenant lors d’une rencontre d’information Anep-presse nationale sur "les normes transitoires de la distribution de la publicité publique", le ministre a réitéré son engagement à poursuivre "l’assainissement" du secteur publicitaire, qu’il a qualifié de "sensible", et ce, a-t-il dit, "afin de mettre un terme aux convoitises et aux pratiques contraires au journalisme".

Soulignant que "l’objectif suprême" de cet assainissement "est que le journalisme soit exercé par les journalistes", M. Belhimer a expliqué que le ministère de la Communication n’a rien à voir avec l’administration et la gestion d’une entreprise économique publique régie par le Code du Commerce".

"Nous sommes les seuls à être propriétaires d’une entreprises qui est autonome et juridiquement responsable de ses décisions", a-t-il relevé dans ce sens.

Par ailleurs, le ministre a salué l’initiative de l’Anep visant la "domiciliation juridique" des procédures contractuelles régissant l’accès à la publicité publique, qu’elle gère, a-t-il dit, en tant que "mandataire exclusif de l’Etat dans un pays ou la commande publique est le premier moteur de l’investissement et de l’activité économique".

Faisant état de l’introduction, à partir de janvier prochain, d’un annexe dans les contrats de l’ANEP en tant que procédure de transaction commerciale et de nouveau partenariat "dans un cadre juridique contraignant", le Porte-parole du Gouvernement a précisé que cette démarche vise à "garantir la liberté de contractualisation tant que cette liberté n’est pas en contradiction avec les lois de la République".

Une telle démarche prend en compte, pour M. Belhimer, de trois principes à savoir que "tout est possible dans le cadre de la loi", en ce sens que le Code civil prévoit dans son article 59 que "le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des dispositions l’égales".

Il s’agit, en outre de "la pratique sereine des libertés grâce à la réhabilitation du concept de responsabilité", et le passage de la presse de papier à la presse électronique.