L’Entreprise nationale des industries électro-ménagers (ENIEM) a conclu dernièrement un accord avec un partenaire privé pour un investissement de près de 2 milliards DA permettant de relancer la production de lampes électriques dans la zone industrielle de Mohamadia (Mascara), a-t-on appris lundi du Président-directeur général de cette entreprise publique Mouazer Djillali.

Un accord a été conclu avec un partenaire privé algérien pour relancer l’usine de lampes électriques dépendant de l’entreprise, sise dans la commune de Mohamadia, actuellement à l’arrêt, a indiqué dans une déclaration à l'APS M. Mouazer en marge de l’inauguration d’un nouveau point de vente de l’ENIEM dans la ville de Mohamadia . La relance des activités se fera par l’investissement d’un budget de près de 2 milliards DA pour la modernisation les moyens de production de manière à produire des lampes électriques modernes et l’extension de l’activité en vue de produire des machines et des équipements électriques, a-t-il précisé.

"Toutes les procédures ont été finalisées concernant cet investissement qui permettra de créer 300 postes d’emploi", a ajouté le responsable de l'ENIEM, précisant que le démarrage du projet a été retardé du fait de la crise sanitaire induite par le virus corona (covid-19).

"Les préparatifs sont en cours pour le lancement des travaux, au plus tard au début de l’année 2021," a-t-il souligné.

M. Mouazer a indiqué que l'Entreprise nationale des industries électro-ménagers, qui est arrivée à un taux d’intégration de 70% pour la majorité de ses produits, "est confiante quant à son adhésion totale à la politique de l’actuel gouvernement dans le domaine industriel qui focalise sur l’augmentation du taux d’intégration dans les différentes industries et de ne pas se contenter du montage et de la commercialisation".

Le PDG de l'ENIEM a noté que l’entreprise a mis en place une nouvelle stratégie visant le développement de ses produits et l’augmentation du taux d’intégration locale concernant quelques produits, en association avec des partenaires étrangers, notamment pour la production de réfrigérateurs, lave-linges, chauffages, climatiseurs et de chauffe-eau, ajoutant que des contacts ont été réalisés avec quelques partenaires pour lancer, prochainement, des partenariats dans ce domaine. L’ENIEM œuvre a étendre sa présence dans les marchés local et étranger, par l’extensi on de son réseau commercial à travers l’ouverture de points de vente au niveau des wilayas. Ce projet a débuté, lundi, par l’ouverture d’un nouveau point de vente dans la commune de Mohamadia, dans la wilaya de Mascara. Il sera suivi, dans quelques jours, par l’ouverture d’autres points de vente dans les wilayas de Saïda, Tissemsilt et Relizane, puis 10 autres wilayas avant la fin de l’année en cours.

Il est à noter que l'Entreprise nationale des industries électro-ménagers, dont l’unité se trouve dans la zone industrielle d’Oued Aïssi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a arrêté ses activités durant une courte période en raison des conditions de propagation de la pandémie du virus corona. Elle a repris ses activités en avril dernier, réussissant à reprendre sa capacité de production ordinaire au début du mois de juin dernier.