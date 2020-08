L'exposition à une chaleur excessive provoque chez les tout-petits une élévation de la température et une perte rapide en eau de leur organisme (60 %) qui peut entraîner une grave déshydratation. Même si le coup de chaleur est possible en hiver (à cause d'un chauffage excessif), c'est pendant la période estivale que les situations critiques sont les plus nombreuses. "Et si votre bébé souffre déjà d'une diarrhée ou de vomissements, c'est-à-dire qu'il est déjà en perte hydrique, il est dangereux de multiplier les risques", rappelle le Dr Béatrice Di Mascio.

Extrême vigilance en voiture

Lorsque vous circulez en voiture, déplacez-vous de préférence en dehors des grands départs et des heures les plus chaudes de la journée. Bébé ne sait pas encore réclamer à boire, aussi proposez-lui régulièrement de petites quantités d'eau.Protégez-le du soleil àl'aide d'un chapeau et d'un pare-soleil.

"S'il dort dans une nacelle de landau, ne rabattez pas la capote au-dessus de lui, prévient le Dr Di Mascio. Cela empêche toute ventilation et réduit la quantité d'air respirable. Oui à la climatisation, mais pas directement dirigée sur l'enfant. Je conseille aux parents de s'installer sur les sièges arrière pour la tester." Surtout, faites des pauses lors desquelles vous aérerez la voiture.Et ne le laissez pas seul dans le véhicule, sous aucun prétexte!

Pas de sortie aux heures chaudes de la journée

Les promenades en poussette sont aussi des situations délicates. On pense à protéger bébé des rayons du soleil en recouvrant la nacelle d’un lange mais cette technique augmente la température de l’habitacle et empêche l’air de circuler. L’absence de flux d’air expose alors le nourrisson au coup de chaleur.

"En cas de coup de chaleur, les troubles interviennent en une demi-heure, surtout si l'enfant n'a pas bu", avertit le Dr Di Mascio. Les parents se retrouvent devant un petit bout somnolent, apathique, à la température élevée, perdant de l'eau par diarrhée et vomissements, mais ne mouillant plus ses couches.

Avant que ne survienne la déshydratation avec collapsus (chute brutale de la pression artérielle), il faut "recharger" l'enfant en sels minéraux, à raison d'un sachet de réhydratation orale (disponible en pharmacie sans ordonnance) pour 200 ml d'eau, l'envelopper de linge frais et le placer à l'ombre pendant 24 à 48 heures.

Le Dr Di Mascio déconseille la pratique du bain censé faire baisser la température: "Il est plus efficace, et moins traumatisant, de donner à un enfant fiévreux et somnolent un médicament qui fait baisser la fièvre que de le plonger dans un bain froid". Bien sûr, s'il refuse de boire ou demeure somnolent au bout d'une demi-heure, précipitez-vous aux urgences de l'hôpital le plus proche.

La crème solaire, indispensable

Quels comportements adopter face à la canicule ? Primo, en cas d'exposition (une sortie en ville, un après-midi à la plage, une balade en forêt...) utiliser une crème solaire affichant l'indice maximal IP50+. Il est nécessaire de l'appliquer 30 minutes avant l'exposition, et de répéter l'opération toutes les 2 heures, voire toutes les 30 minutes en cas de fort ensoleillement. Deuzio, bien rincer et bien sécher l'enfant quand il sort de l'eau, puis lui remettre de la crème.

Tertio, lors de toute exposition (y compris les petites promenades ou les jeux en plein air !) préférer les heures où le soleil " tape " le moins - avant 11 h et après 16 h.

Évidemment, pendant les sorties, il est important de mettre son bébé à l'ombre, idéalement sous un parasol ou derrière un pare-soleil - on peut également lui faire porter des lunettes et un chapeau de soleil, voire l'habiller de vêtements couvrants anti-UV au bord de la mer...