Le tribunal de première instance de Tébessa a condamné dimanche soir à une peine de six (6) ans de prison ferme un quinquagénaire pour charlatanisme, a-t-on appris lundi auprès d'une source judiciaire, précisant qu'à l'issue des auditions de toutes les parties concernées dans cette affaire, le tribunal de première instance a condamné à six (6) ans d'emprisonnement cet individu, poursuivi pour "pratique de charlatanisme" et "profanation du Saint Coran".

Les faits de cette affaire remontent au 13 août courant, quand un incendie s’était déclaré dans une pièce d’un appartement, situé dans un quartier populaire de Tébessa et qu’après maîtrise des flammes par les pompiers, des talismans, des photos et autres objets utilisés à des fins de sorcellerie ont été trouvés sur place.

La même source a relevé que des plaintes émanant de personnes dont les photos étaient retrouvées chez cet individu ont été déposées auprès des services de la police.