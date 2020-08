La Direction de l’éducation de la wilaya de Tlemcen a retenu 123 centres d’examens du BEM et du baccalauréat de la session de 2020, a-t-on appris auprès du service des examens de la direction de tutelle.

Il s’agit de 67 centres d’examens pour le BEM et 56 autres pour le

baccalauréat. Un centre de collecte des copies d’examen et deux autres de correction des épreuves du BEM et 3 pour la correction des copies du Bac ont été également retenus.

Les centres d'examen devront accueillir entre le 7 et 9 septembre prochain quelque 19.388 candidats à l'examen du BEM dont 41 détenus d'établissements de rééducation de la wilaya. Par ailleurs, 16.615 candidats doivent subir les épreuves du Bac, prévues du 13 au 17 septembre. Parmi cet effectif figurent 11.448 lycéens, 5 313 ??candidats libres et 36 détenus d'établissements pénitentiaires, selon la même source.

Un protocole de prévention du Coronavirus a été élaboré au niveau de tous les centres d'examen. Il porte sur la programmation d’opérations de désinfection de toutes les infrastructures de ces centres, la fourniture de masques de protection et de désinfecta nt alcoolique, la disposition des tables et des chaises de manière à assurer la distance entre les candidats et l’affichage des mesures préventives à observer par les candidats, ajoute-t-on.

Par ailleurs, 11.616 encadreurs seront mobilisés pour les examens du BEM et du baccalauréat dans la wilaya afin d'assurer le bon déroulement de ces examens et la mise en œuvre du protocole préventif lié au Coronavirus.