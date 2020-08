Au total, 106 centres d’examen seront mobilisés à travers la wilaya de Tébessa pour accueillir les candidats des épreuves du brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, session 2020, a déclaré lundi le directeur local de l'éducation, Abdelmadjid Menacer.

"Ces centres devront accueillir, dans le strict respect du protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus 29.293 candidats au BEM et au baccalauréat, a-t-il précisé , relevant qu’une réunion regroupant les directeurs d'établissements scolaires, les inspecteurs du secteur et autres responsables concernés a été tenue pour arrêter les dernières retouches du plan d’organisation des examens officiels et la rentrée scolaire 2020-2021.

M. Menacer a détaillé que 54 centres d’examen accueilleront les 15.216 candidats aux épreuves du BEM qui se dérouleront entre le 7 et le 9 septembre prochain alors que 52 centres seront mobilisés pour accueillir du 13 au 17 septembre prochain quelque 14.077 candidats au baccalauréat entre étudiants scolarisés et libres.

Le même responsable a indiqué que dans le cadre du protocole sanitaire de p révention contre le Covid 19, applicable dans les centres d’examens, des opérations de désinfection de tous ces centres ainsi que leurs équipements sont prévues avant le début des épreuves.

Aussi, des moyens de protection nécessaires notamment les masques, le gel hydro-alcoolique seront disponibles dans ces centres d’examens le jour des épreuves. Le respect de la distance physique dans l’emplacement des tables dans le but de protéger tous le corps de l'éducation et les candidats est également prévu, a conclu la même source.