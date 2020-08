Environ 520 hectares de couvert végétal et espaces forestiers ont été détruits dans des incendies à Batna depuis juin dernier, a affirmé lundi, le chargé de l’information auprès de la Conservation locale des forêts, Oualid Bladhane.

Durant cette période, 31 incendies se sont déclarés dans la capitale des Aurès et 101,52 ha de surfaces forestières, 240 ha de maquis et 171ha de broussailles ont été la proie des flammes, a-t-il déclaré, précisant que les feux ont affecté en premier lieu les chênes verts, les genévriers, les pins en plus de la destruction pour la première fois dans cette wilaya, d’une importante surface de Alfa dépassant les 100ha. A ce jour, 234 interventions d’extinction de feux ont été enregistrées, a fait savoir le même responsable qui a mis en avant la vigilance et la rapidité des brigades d’intervention appuyées par la colonne mobile et la protection civile dans la circonscription des flammes. La même source a relevé qu’en août courant plus de surfaces forestières ont été détruites dans des incendies comparé au mois de juillet dernier , détaillant que juste après l’Aid El A dha, 324 ha ont été décimés dans des feux dont 161 ha de chênes et genévrier dans la région de Fesdis. Saluant l’élan de solidarité dont ont fait montre les citoyens qui n’ont pas hésité à participer aux opérations de lutte contre les feux de forêts, M. Bladhane a indiqué que les interventions menées par les pompiers et les agents de la Conservation des forêts avaient été appuyées par les forces de sécurité et autres établissements publics qui ont mobilisé de lourds moyens d’intervention.

S’agissant des causes de ces feux, survenus durant des périodes caniculaires ponctuées par des vents violents, la même source a fait savoir que les enquêtes se poursuivent , soulignant que "le facteur humain demeure parmi les principales causes de ces incendies".

Il a dans ce sens rappelé les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les feux de forêts lancées à l’adresse des citoyens notamment les riverains des zones forestières. Le bilan des feux enregistrés à Batna à ce jour, est considéré comme "lourd" comparativement à celui enregistré durant l’année précédente, où les flammes ont détruit 109 ha, a-t-on conclu.