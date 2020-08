"Nous avons recensé exactement 147 zones d’ombre inscrites pour bénéficier de ce programme", a expliqué à l’APS la chargée de la communication de la Direction locale de distribution, Ouidad Benyoucef. Dans le cadre de ce projet, un réseau s’étendant sur une longueur de 1425 km sera réalisé pour alimenter 13 512 foyers en cette énergie. "Les études et les travaux ont déjà été lancés sur 49 sites, dont trois opérations ont déjà été mises en service au profit de 238 foyers", a-t-elle déclaré à l’APS. La localité enclavée d’Ouzouaghen relevant de la municipalité d’Ath Mansour (Est de Bouira) bénéficiera, elle aussi de ce programme avec la réalisation de 16 kilomètres de réseau pour alimenter 180 foyers, selon les détails fournis par la même responsable. "Quatre autres kilomètres de réseau seront aussi réalisés dans le village Toual E l Aoud à Dirah (Sud de Bouira) pour raccorder une cinquantaine de foyers", a-t-on détaillé. La localité Debbi relevant de la commune d’Ain

Laâloui et qui compte quelque huit foyers sera également raccordée au réseau de gaz naturel. Dans les 147 localités, cinq opérations ont été réalisées et achevées, alors que les travaux sont en cours dans 25 autres sites. "Treize autres opérations sont en voie de lancement et trois autres sont confrontées à des oppositions à Ighil Oumenchar (Taghzout), Ouled Yahia (Souk Lakhmis) et à Belaazem (Lakhdaria)", a révélé la même source.

A Bouira, le taux de couverture en matière de raccordement au réseau de gaz naturel a dépassé les 90 % grâce à une série de projets lancés durant ces dix dernières années à travers notamment les différentes municipalités de la wilaya, selon les dernières statistiques données par la Direction locale de l’énergie et des mines.