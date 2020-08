Koudri (32 ans), considéré comme l'un des tauliers de la formation usmiste, a signé un nouveau contrat d'une saison supplémentaire, lui qui a bouclé cette année huit années chez le club phare de Soustara qu'il avait rejoint en 2012, en provenance du MC Alger.

De son côté, Hamra (23 ans) fait partie de la nouvelle génération du club algérois.

Il avait d'abord rejoint l'équipe réserve de l'USMA en provenance de l'ASM Oran, avant d'être promu en équipe première et s'affirmer par la suite dans son poste.

Outre la priorité de prolonger le contrat de certains cadres, la direction de l'USMA a entamé son opération de recrutement, en engageant les services des deux défenseurs latéraux Fateh Achour (USM Bel-Abbès) et Saâdi Redouani (ES Sétif). L'USMA avait assuré auparavant l'engagement, en juin dernier, de l'attaquant franco-algérien Oussama Abdeldjelil, ce dernier a vait porté les couleurs notamment de Red Star et de Paris FC.

D'autres éléments sont dans le viseur du nouveau directeur sportif Anthar Yahia à l'image du défenseur Nabil Saâdou, libéré par la JS Kabylie, ou encore l'attaquant du CS Constantine Ismaïl Belkacemi. Pour rappel, le staff technique de l'USMA a été confié à l'entraîneur français François Ciccolini, secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste d'entraîneur des gardiens a été confié à l'ancien portier international Mohamed Benhamou.