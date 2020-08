L'international algérien Said Benrahma, auteur d’une excellente saison en Championship, avec Brentford, a été désigné meilleur joueur de la saison par les supporteurs du club.

Saïd Benrahma a été récompensé par les supporters des " Bees" qui ont décidé de lui accorder le titre, après sa contribution, en grande partie, à la magnifique saison de Brentford, défait en finale de l’accession en Premier League, par Fulham (2-1).

L'ailier algérien a devancé dans l'ordre le Français M’beumo et l'attaquant Watkins qui a fini deuxième meilleur buteur du championnat cette saison.

Benrahma (25 ans) a marqué 17 buts avec neuf passes décisives en 43 matches de championnat.

Ses performances accrocheuses lui ont permis de remporter le titre de joueur du mois de juillet et il est porté sur la liste à recruter pour des clubs de Premier League, à l’image d’Arsenal, Chelsea ou Aston Villa.

Transféré en été 2018 à Brentford en provenance de l'OGC Nice, Benrahma a marqué, durant son passage au club anglais de Championship, un total de 27 buts en 81 matches de championnat.

Il possède trois sélections en sélection nationale depuis ses débuts contre le Sénégal en amical en octobre 2015, mais n’a pas été avec le groupe qui a remporté le titre africain en 2019 en Egypte.