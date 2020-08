Quelque 30 millions d'élèves mexicains ont fait leur rentrée des classes lundi via des cours diffusés à la télévision à cause de la pandémie de Covid-19. Sont concernés les élèves du primaire et du secondaire, âgés de 4 à 18 ans, de l'enseignement public. Les écoles privées doivent aussi assurer un enseignement à distance.

Selon le gouvernement, le dispositif sera maintenu jusqu'à ce que les conditions sanitaires permettent un retour dans les classes.

Les cours en présentiel sont suspendus depuis le 17 mars. "Malgré la pandémie, la douleur et les souffrances qu'elle a provoquées, et que malheureusement elle continue de provoquer, nous sommes (...) debout", a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador, en annonçant officiellement la rentrée des classes.

Le Mexique, pays de 128 millions d'habitants, a enregistré 60.480 morts du Covid-19, ce qui en fait le troisième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis et le Brésil.

Un total de 560.164 cas ont été confirmés. Le programme "Apprends à la maison" a fait le choix de la télévision reçue sur 94% du territoire, contre 70 à 80% pour i nternet, a précisé le gouvernement qui s'est associé à quatre chaînes privées et assure la distribution gratuite de livres.

Les contenus seront également disponibles en 22 langues indigènes et dans les zones les plus reculées, ils seront diffusés à la radio.

Les programmes comprendront également des cours sur la santé, le Mexique détenant le triste record du pays le plus touché par l'obésité infantile. Quelques 160 lignes téléphoniques sont également mises en service pour du soutien scolaire.