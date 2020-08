Un avion de chasse russe Su-27a été déployé pour intercepter des avions de reconnaissance des Etats-Unis, d'Allemagne et de Suède au-dessus de la mer Baltique, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.

"Le 24 août, des systèmes de contrôle de l'espace aérien russe ont détecté trois cibles aériennes approchant la frontière russe au-dessus des eaux neutres en mer Baltique", a indiqué le service de presse du ministère, Zvezda.

Un avion de chasse Su-27 des forces de défense aériennes de la Flotte de mer Baltique a décollé pour intercepter ces cibles, selon la même source.

L'équipage de l'avion russe a identifié les cibles aériennes comme un avion de reconnaissance stratégique RC-135 de l'armée de l'air des Etats-Unis, un avion de reconnaissance suédois Gulfstream, et un avion de patrouille maritime allemand P-3C Orion.

Selon Zvezda, l'avion allemand volait en direction de la frontière russe à une altitude de 500 mètres seulement et à une vitesse de 250 kilomètres/heure, probablement dans une tentative pour éviter d'être détecté.

Une f ois que les avions étrangers sont sortis de l'espace aérien de la Fédération de Russie, l'avion de chasse russe est retourné sain et sauf à sa base aérienne, a indiqué Zvezda. L'appareil russe a agi en stricte conformité avec les règles internationales sur l'espace aérien, a affirmé Zvezda.