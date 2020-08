Des affrontements opposant les forces armées péruviennes et des éléments du groupe armé Sendero Luminoso (Sentier lumineux) ont fait six morts, dont quatre membres de la milice, un militaire et un policier, a annoncé, lundi, le ministère de la Défense.

Les quatre membres du groupe tués par les forces armées faisaient partie du groupe du "camarade Antonio", considéré par l'armée comme le principal commandement opérationnel du groupe sandiniste, et étaient responsables d'une embuscade contre un convoi de police en mars qui avait coûté la vie à deux policiers. Les affrontements ont éclaté vers 7h35 heure locale (12h35 GMT) sur un chemin près du village Iran, dans la municipalité d'Anchichuay, dans la région d'Ayacucho (sud), dans la vallée de la rivière Apurimac, où se trouve le bastion du groupe terroriste, a précisé le ministère de la Défense.