L'Allemagne entreprend mardi à Athènes puis à Ankara une mission de médiation pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays autour de la Méditerranée orientale sur les recherches de gisements gaziers, rapportent les médias citant des sources officielles.

"Les fenêtres de dialogue entre la Grèce et la Turquie doivent maintenant être grandes ouvertes et non fermées", a déclaré à Berlin le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, peu avant son départ pour Athènes, où il se rend pour la seconde fois en moins d'un mois. "Au lieu de nouvelles provocations, nous avons enfin besoin de mesures de détente et d'entamer des discussions directes", a ajouté le ministre allemand, alors que les recherches de gisements gaziers d'Ankara se multiplient dans une zone disputée riche en hydrocarbures.

L'Allemagne, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, craint "une nouvelle escalade" entre la Turquie et la Grèce, tous deux membres de l'Otan.

Elle estime que celle-ci "ne peut que nuire à tout le monde mais surtout aux p ersonnes directement impliquées sur place", selon M. Maas.

Le chef de la diplomatie allemande doit rencontrer son homologue grec Nikos Dendias à Athènes, mais également le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, avant de s'entretenir avec le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu à Ankara.

L'Union européenne, par la voix de son chef de la diplomatie Josep Borrell, a appelé Ankara à cesser "immédiatement" ses recherches de gisements gaziers en Méditerranée.

Elle doit plancher sur le différend qui concerne directement la Grèce et Chypre, tous deux membres de l'UE, les 27 et 28 août à Berlin.

Ankara a déployé le 10 août des bâtiments de guerre dans une zone revendiquée par la Grèce, provoquant une escalade des tensions avec Athènes et l'inquiétude de l'Europe.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays a découvert récemment un "important gisement gazier en mer Noire", avait annoncé vendredi que son pays allait "accélérer les recherches" en Méditerranée orientale.

Dimanche, Ankara a décidé de prolonger la présence de son bâtiment sismique Oruç Reis dans cette zone pour quatre jours, soit jusqu'au 27 août.

D'autre part, Ankara et Athènes ont annoncé la tenue, à partir de mardi, d'exercices militaires en Méditerranée orientale.

Côté grec, il s'agit d'un "exercice aéronautique au large des îles grecques de Crète, Karpathos et Kastellorizo", impliquant seulement des forces grecques, a déclaré mardi une source militaire.

Côté turc, le ministère de la Défense a annoncé la tenue "d'exercices militaires de transition" avec la participation de "navires turcs et alliés" mardi au sud de l'île de Crète.

Les médias turcs ont qualifié ces exercices de "riposte" à la notice maritime (Navtex) d'Athènes émise dimanche.

Selon Athènes, les eaux entourant la petite île grecque de Kastellorizo, située à deux kilomètres des côtes turques, sont sous souveraineté grecque mais Ankara répond que cette position prive la Turquie de dizaines de milliers de km2 de mer riche en gaz.