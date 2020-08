Les Etats-Unis et Israël tentent de "mettre en œuvre leurs plans et accords en ce moment particulier pour repositionner Israël dans la région en tant qu'acteur majeur et consolider la dangereuse polarisation dans la région", a déclaré Mme Achraoui, dans un communiqué de presse diffusé par courrier électronique.

Ses remarques font suite aux visites du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et du conseiller principal et gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, en Israël et dans plusieurs pays arabes, en particulier les Etats du Golfe, pour discuter de la normalisation des relations entre Israël et les Emirats Arabes Unis. "Les Etats-Unis et Israël travaillent à exploiter la réalité arabe fragmentée pour offrir des gains gratuits à Israël en divisant et en affaiblissant les rangs arabe et islamique", a souligné Mme Ashrawi. La Palestine a rompu ses liens avec l'administration Trump après que celle-ci a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël fin 2017 et transféré l'ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv vers la ville sainte.

La Palestine a également rejeté le plan de paix de Donald Trump au Moyen-Orient, mieux connu sous le nom d'Accord du siècle, et a appelé à la tenue d'une conférence de paix internationale pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. "La normalisation avec les pays arabes sert les plans d'Israël visant à établir la paix sans payer le prix de son agression contre les Palestiniens et de l'occupation de leurs terres", a fait remarquer Mme Achraoui.