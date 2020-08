Le Sénégal évacue depuis samedi par camions vers le Mali quelque 2.700 tonnes de nitrate d'ammonium, dont le stockage au port de Dakar avait suscité des craintes après l'explosion dévastatrice à Beyrouth d'une quantité équivalente, a-t-on indiqué lundi de sources officielles.

Le nitrate d'ammonium, en transit à Dakar pour le Mali, "est en cours d'enlèvement" depuis samedi "et se poursuit", a déclaré un responsable du port autonome de Dakar, qui avait "sommé" la semaine dernière le propriétaire de "l'enlever le plus vite possible".

L'évacuation en cours de ces quantités de nitrate d'ammonium, un produit utilisé aussi bien comme engrais agricole que dans le secteur civil des explosifs (secteur minier et travaux publics), a été confirmée lundi par le ministère de l'Environnement à Dakar.

"L'enlèvement sera terminé" d'ici mercredi, a précisé le responsable du port de Dakar, qui borde le centre historique de la capitale sénégalaise, une agglomération de plus de trois millions d'habitants.

Quelque 3.050 tonnes de nitrate d'ammonium à destination du Mali, un pays enclavé voisin du Sénégal, avaient été initia lement débarquées à Dakar. Environ 350 tonnes avaient été envoyées au Mali, mais le pays a fermé ses frontières lors du coup d'Etat du 18 août.

Depuis, les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta ont annoncé la réouverture des frontières, même si ses voisins ont décidé de fermer les leurs.

Le 4 août dernier, une gigantesque déflagration au port de Beyrouth a fait au moins 181 morts, plus de 6.500 blessés et a ravagé des pans entiers de la capitale libanaise. Elle a été provoquée par un incendie dans un entrepôt où avaient été stockées, selon les autorités, 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium depuis six ans, "sans mesures de précaution" de l'aveu même du Premier ministre démissionnaire Hassan Diab.

Le port de Dakar voit régulièrement "passer des produits pouvant être dangereux comme le nitrate et les hydrocarbures, mais les mesures de sécurité sont chaque fois prises" pour empêcher tout incident, a déclaré lundi son responsable.