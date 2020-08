L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz est sorti lundi des locaux de la police, où il a été interrogé pendant une semaine sur des soupçons de corruption sous sa présidence, mais n'est plus totalement libre de ses mouvements, selon son avocat.

L'ancien chef de l'Etat, qui a dirigé de 2008 à 2019 ce pays sahélien est sorti des locaux de la police vers 01H30 (GMT et locales), a déclaré son avocat, Taghioullah Aïda, présent à ses côtés. "Il n'a pas été inculpé mais son passeport, qui lui a été pris lors de son arrestation, ne lui a pas été rendu", a dit son conseil. "Il a l'interdiction de quitter Nouakchott", a-t-il ajouté, en précisant qu'il n'y a "pas d'autre condition que celle liée à la restriction de déplacement".

M. Aziz ne fait l'objet d'aucune mise en cause formelle, a dit l'avocat . Mais "il a refusé de répondre (aux policiers) parce que, avec raison, il dit qu'il est un ancien président et de ce fait il jouit d'une immunité constitutionnelle".

M. Aziz s'était rendu le 17 août au siège de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN, police m auritanienne), répondant à une convocation. Il devait répondre à de "fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournements de biens publics", avait alors indiqué une source sécuritaire.