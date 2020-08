Un groupe "pro-démocratie" en Thaïlande été fermé par Facebook "sur injonction du gouvernement", ont rapporté mardi des médias.

Selon les sources, une vague grandissante de manifestations déferle sur le pays d'Asie du sud-est depuis le mois de juillet contre le gouvernement, mais aussi la monarchie.

Le groupe "Royalist Marketplace" créé au mois d'avril comptait plus d'un million de membres lorsque son accès a été bloqué par Facebook lundi.

Le réseau social a été "obligé" de prendre cette décision "sur injonction du gouvernement thaïlandais", a déclaré à un porte-parole de Facebook.

Depuis le début des manifestations, onze militants ont été arrêtés pour une dizaine de motifs, y compris la "sédition" et la "violation de la loi d'urgence sanitaire". La monarchie est un sujet extrêmement sensible en Thaïlande, où le roi et sa famille sont protégés par une loi de diffamation punissant jusqu'à 15 ans de prison toute critique à son encontre.

Les manifestants thaïlandais s'en prennent aussi au Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, ancien chef de l'armée.

Ils réclament sa "démission, la dissolution du Parlement et la r éécriture de la Constitution de 2017 qui donne un pouvoir très large aux 250 sénateurs".